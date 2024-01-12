Üç aylar başladı mı? 2024 üç aylar ne zaman başlayacak?
Üç aylar başladı mı? Receb, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İslam alemi için değerli olan üç aylarda Müslümanlar bu zamanı ibadet ederek değerlendiriyor. Peki, üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
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Üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? Müslümanlar tarafından araştırılan üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri'nin 2024 dini takvimi yayınlamasıyla üç aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacağı belli oldu. Receb ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırıyor. Peki, üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
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ÜÇ AYLAR BAŞLADI MI?
Üç aylar bugün (12 Ocak Cuma) itibariyla başladı. Üç aylar, Receb ayının başlamasıyla başlıyor. Bugün Receb ayının ilk günü dolayısıyla üç ayların da başlangıcı.
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2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 üç aylar bugün yani 12 Ocak günü itibarıyla başladı. Arkasından gelen Şaban ve Ramazan ayı tarihleri ise şöyle;
12 Ocak 2024 tarihinde Receb ayı,
11 Şubat 2024 tarihinde Şaban ayı,
11 Mart 2024 tarihinde Ramazan ayı başlıyor.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
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15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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