Üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? Müslümanlar tarafından araştırılan üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri'nin 2024 dini takvimi yayınlamasıyla üç aylar (Receb, Şaban, Ramazan) ne zaman başlayacağı belli oldu. Receb ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırıyor. Peki, üç aylar başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...