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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Uber, Trendyol Go'yu satın almak için görüşüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Uber, Trendyol Go'yu satın almak için görüşüyor

        Uber Technologies'ın, Türkiye'de faaliyet gösteren yemek ve market teslimatı platformu Trendyol Go'yu satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:22
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        Uber, Trendyol Go'yu satın almak için görüşüyor
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        Uber Technologies’ın, Türkiye’de faaliyet gösteren yemek ve market teslimatı platformu Trendyol Go’yu satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

        Bloomberg’in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı habere göre, anlaşmanın şartları henüz netleşmiş değil ve nihai bir anlaşmaya varılmış değil. Görüşmelerin bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.

        Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group tarafından işletiliyor. Şirket, perakende, lojistik ve finansal teknolojiler alanlarında da faaliyet gösteriyor. Trendyol Group’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait.

        Uber ve Trendyol Go temsilcileri ise konuya dair yorum yapmayı reddetti.

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