Uber davasında flaş gelişme!

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Ulaşım teknolojisi platformu Uber’in 2019 yılının Mayıs ayında hizmete kapattığı UberXL ürünü nedeniyle ABD’de bulunan Uber Technologies Inc’e açılan haksız rekabet konulu dava Uber’in lehine sonuçlanarak mahkeme tarafından reddedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Uber global sözcüsü, "Alınan mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve Uber olarak Türkiye’ye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki tüm yerli ve yabancı kullanıcılarımıza ve taksi sürücülerine UberTaksi hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD merkezli Uber, 2014 yılında İstanbul’da kullanılmaya başlanmıştı. Şirketin uygulaması Türkiye’de 5 milyon kullanıcı tarafından indirilmişti.

Yapılan açıklamaya göre, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin son kararı ile Uber Technologies Inc. aleyhine 2017 yılında açılmış olan haksız rekabet konulu dava reddedilmiş oldu. Mahkeme bu kararı, Türkiye’de Uber uygulamasının Uber Technologies Inc. tarafından sunulup sunulmadığını değerlendirmek üzere bilirkişi heyeti atadıktan sonra aldı.

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti, hazırladığı iki raporda da Uber uygulamasının Türkiye’de Uber Technologies Inc. tarafından değil, Uber B.V. şirketi tarafından sağlandığı yönünde görüş bildirdi.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İstinaf Mahkemesi Uber aleyhine açılan bir diğer haksız rekabet davasında alınan ve Uber’e Türkiye’de erişim engeli getirilmesine neden olan ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuş, şirketin Türkiye’de sarı taksiler ile hizmet vermesini onaylamıştı.