Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki tıp kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi getirildi.

İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait ev hedef alındı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusunun Refah kentine saldırıları devam ediyor.

7 EKİM VE SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.