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        Haberler Spor Futbol Diğer U12 Ligi'nde skandal! Maçlarına iki haftadır hakem atanmıyor - Futbol Haberleri

        U12 Ligi'nde skandal! Maçlarına iki haftadır hakem atanmıyor

        İstanbul U12 Ligi'nde iki haftadır oynanması gereken karşılaşmaların hakem ataması yapılmadığı için oynanamadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:13
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        U12 Ligi'nde skandal! Maçlarına iki haftadır hakem atanmıyor
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        İstanbul'da alt yaş kategorilerinde son dönemde büyük bir hakem krizi yaşandığı ortaya çıktı.

        Çatalca ve Silivri'de yaklaşık 1 ay önce hafta içi oynanması gerek 2. Amatör Küme maçlarına hakem atanamazken benzer sorunun U12 maçlarında da yaşandığı ortaya çıktı.

        Kilyos Stadı ve Beylikdüzü Hasan Doğan Stadı'nda 7 ve 13 Nisan tarihlerinde oynanması gereken maçlar, TFF tarafından haftalık bültene eklense de hakem ataması yapılmadı.

        Karşılaşma için bu stada giden çocuklar, hakem ataması yapılmadığı için karşılaşmayı oynamadan geri dönemk zorunda kaldı. Birçok takımın maçları oynamak için bayram tatilini erkene çektiği belirtilirken yaşanan mağduriyete dair bir açıklama da gelmedi.

        Miniklerin bulunduğu liglerin zaten tek maç üzerinden oynatan TFF, bu 2 haftalık maçlara hakem atamayarak U12 Ligi'ni fiilen bitirmiş oldu.

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