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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TZOB'dan kahverengi kokarcadan zarar gören üreticiler için destek talebi - İş-Yaşam Haberleri

        TZOB'dan kahverengi kokarcadan zarar gören üreticiler için destek talebi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcadan zarar gören üreticilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması talebinde bulunarak, "Bu zararlıyla mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar gereken desteği vererek bu problemin çözümüne katkı sağlamalıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:45
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        TZOB'dan üreticiler için destek talebi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarımsal ürünlere verdiği zararlar ve alınması gereken önlemelere ilişkin açıklama yaptı.

        Türkiye'nin fındıkta dünyada tekel konumunda olduğunu anımsatan Bayraktar, kahverengi kokarca zararlısının stratejik öneme sahip fındıkta son yılların en önemli sorunu haline geldiğine dikkati çekti.

        Bayraktar, bu zararlının ekonomik tehdit haline geldiğini belirterek, "Giderek yayılan bu istilacı tür yok edilmediği takdirde önümüzdeki yıllarda ülkemiz geneline yayılarak fındık ve diğer tarımsal ürünlere daha fazla zarar verecektir" ifadesini kullandı.

        Bu zararlıya karşı Kahverengi Kokarca Eylem Planı hazırlandığını anımsatan Bayraktar, eylem planı kapsamında zararlıyla mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ziraat odaları başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki borsalar, üniversiteler ve ilgili kurumların seferber olduğunu aktardı.

        "TÜM KURUM VE KURULUŞLAR DESTEK VERMELİ"

        Bayraktar, ilaç temini ve uygulanmasında diğer kurumların yanında belediyelerin de maddi destek vermesi ve ekipman sağlamasının önem taşıdığını belirterek, "Sadece Karadeniz Bölgesi'nde değil, ülkemizin birçok bölgesinde meyve, sebze üretimini tehdit eden, 300'den fazla bitki türüne zarar veren kahverengi kokarca, başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan ve benzeri ürünlere hatta orman ağaçlarında da zarara yol açıyor. Bu zararlıyla mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar gereken desteği vererek bu problemin çözümüne katkı sağlamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

        Kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadelenin de önemine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle biyolojik ve biyoteknik mücadelede Bakanlık daha fazla inisiyatif almalıdır. Kahverengi kokarcadan zarar gören üreticilerimizin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz veya çok düşük faizle uzun vadede ödenmesi sağlanmalı, yeniden kredi kullanabilmelerinin önü açılmalıdır."

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