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        Haberler Gündem TYP il il kura sonuçları 2023: 20 Eylül 2023 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? TYP kura sonucu sorgula

        TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama sayfası

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılacak işçi alımları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura sonuçları açıklandı. Peki, MEB ile TYP kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TYP 2023 kura sonuçları ile asil ve yedek isim listesi ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:25
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        • 1

          Toplum Yararına Program (TYP) sorgulama ekranı... İŞKUR tarafından düzenlenen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına oldukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyorlar. TYP temizlik personel alımı kura sonuçları Elazığ, Ordu, Bursa, Samsun, Van ve daha birçok ilimizde netlik kazandı. İşte il il TYP kura sonuçları...

        • 2

          İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA

          Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

          Örneğin; Ordu kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi içerisinde yayımlandı.

          ORDU TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          BURSA

          Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 09:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

          BURSA TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ADIYAMAN

          Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde yapılan kura çekimi sonuçlandı.

          ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          VAN

          2023 Yılı TYP Kapsamında Alınacak İş-Kur Personeli Noter Kura Sonuçları açıklandı.

          VAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          UŞAK

          İş-kur üzerinden TYP kapsamında çalışacaklar için Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yer alan listeye tıklayabilirsiniz.

          Listede yer alan isimlerin 05.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle beraber Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

          UŞAK TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          AFYONKARAHİSAR

          Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kura çekimi oluşan asil ve yedek Listeleri 1 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.

          AFYONKARAHİSAR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ELAZIĞ

          TYP Temizlik Merkez ve İlçe Noter Kura Sonuçları Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı.

          ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          SAMSUN

          TYP kapsamında İl Müdürlüğümüzde istihdam edilecek personellerin belirlenmesi için 04.09.2023 tarihinde Samsun 1. Noterliği tarafından Atakum Gençlik Merkezinde kura çekimi yapılmış olup, kura sonucu kazanan kişiler ekteki listede yer almaktadır.

          SAMSUN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

          Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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