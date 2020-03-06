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Sosyal ağ Twitter, koronavirüs (Covid-19) hakkında güvenilir sağlık bilgisi sağlamak için çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu.

Salgına bağlı olarak seyahat politikasını güncelleyen Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şirketimiz; iş birlikleri oluşturmak, günlük konuşmaların güvenliğini sağlamak, insanlara güvenilir sağlık bilgisi bulmaları konusunda yardımcı olmak, yardım fonlarını artırmak ve insanların doğru mesajı doğru kaynaktan almalarını sağlamak adına hayır amaçlı reklam desteğine katkıda bulunmak için çalışmalarını hızlandırıyor” denildi.

Sosyal ağ, uzman kuruluşlar, resmi hükümet görevlileri, sağlık profesyonelleri ve epidemiyologlar ile platformu üzerindeki güvenilir sağlık bilgilerini artırıp, daha açık hale getireceğini açıkladı.

Covid-19 ile ilgili güvenilir içerikleri sağlamak için global bir araştırma girişimi başlatıldığını duyuran Twitter’dan yapılan açıklamada, “Girişimi başlattığımız her ülkede, ulusal halk sağlığı ajansı veya Dünya Sağlık Örgütü ile direkt olarak ortaklık yaptık. Proaktif araştırma girişimimiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve bu hafta gerçekleşecek Sahra Altı Afrika ile dünya çapında yaklaşık 50 ülkede, resmi yerel ortaklıklar ile birlikte yürürlükte” denildi.



HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Açıklamada Covid-19’un global yayılımı araştırmasının şu ülkeleri kapsadığı belirtildi:

Arjantin, Avustralya, Avusturya, Bolivya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Finlandiya, Fransa, Almanya, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Birleşik Krallık, Uruguay, ABD, Venezuela, Vietnam.



10 MADDELİK MANİFESTO

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak Twitter’ı manipüle edecek ve hizmetlerini kötüye kullanacak teşebbüslere karşı “sıfır-tolerans” yaklaşımının uygulandığı belirtilen açıklamada, sosyal ağın platformu kapsamında aldığı önlemler şöyle sıralandı:



1- Mevcut durumda, bu konularda kayda değer platform manipülasyon teşebbüsleri görmüyoruz. Bununla birlikte, trendler, arama ve hizmetin diğer yaygın alanlarının kötü davranışlara karşı korunmasını sağlamak adına proaktif özelliklerimize büyük bir ölçüde yatırım yaptık.



2- Bu alanlarda işimizi geliştirmek adına hükümetlerden ve akademisyenlerden yapıcı ve açık bilgi paylaşımını bekliyoruz. Bu işte beraberiz.



‘FIRSATÇI REKLAMLARI DURDURACAĞIZ’



3- Uygunsuz reklamları hedef almak adına Covid-19’in ortaya çıkışını fırsatçı bir şekilde kullanan reklamcılardan gelecek olan herhangi bir girişimi durduracağız. Halkı bilgilendirmek isteyen devlet kuruluşlarının Covid-19 ile ilgili reklamlarının tanıtımını yapmalarına ise izin verilecek.



4- Verileri doğrulayarak kampanyalar oluşturabilmelerini sağlamak ve en geniş kitlelere yaygın sağlık bilgisi verebilmeleri için, Ads for Good kredilerini kâr amacı gütmeyen kuruluşlara vakfediyoruz.

5- Dezenformasyonun etkisini veri doğrulaması ve veriye dayalı gazetecilik teknikleri yoluyla azaltmak için veri doğrulama kuruluşları ile iş birliği yapıyoruz.



6- Güvenilir bilgi bulmak ve Çince söylentilerin gerçek dışılığını ortaya koymak için gerçek zamanlı olarak çalışıyoruz.



7- Covid-19 hakkındaki araştırmaları desteklemek adına Twitter’ın ‘data’sının kullanılmasına yönelik başvuruları bekliyoruz.

‘YAZIM HATALARINI SÜREKLİ DENETLİYORUZ’

8- Dünya çapında insani müdahale ve yardım girişimlerini desteklemek için çalışanlarımızın bağışlarıyla şirketimizde bir Covid-19 kampanya sayfası oluşturduk.

9- Yaygın kullanılan yazım hataları ve aranılan sözcükler dahil, hizmetteki konuşmaları sürekli olarak denetliyoruz.

10- Global ekibimiz, uzmanlarının onaylanmış hesaba geçiş yapmaları, stratejik tavsiye arayabilmeleri için Dünya Sağlık Örgütü, birçok hükümet ve halk sağlık kuruluşu ve küresel ölçekte yetkililerin de dahil olduğu ilgili üçüncü kişiler ile iletişim kanalları oluşturdu. Tüm bu kesimlerle yakın ilişkideyiz ve ilgili tüm görevler arası toplantılara katılacağız.



KULLANICILARA 4 KRİTİK TAVSİYE

Twitter, dünya genelinde koronavirüs endişesinin gittikçe arttığı bu kritik dönemde sosyal ağını kullananlara yönelik olarak ise şu tavsiyelerde bulundu:

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve yerel sağlık bakanlığınızı takip edin.

- Güvenilir sağlık bilgisi araştırın ve her konuşulanı dikkate almayın.

- Şüpheli veya kötü eğilimli bir şey görürseniz bize doğrudan rapor edin.

- En önemlisi Tweet atmadan önce bir kere daha düşünün.