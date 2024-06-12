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        Haberler Bilgi Yaşam Twitter’da (X) dev değişiklik! Twitter’da (X) platformunda beğeniler gizleniyor mu?

        Twitter'da (X) dev değişiklik! Twitter'da (X) platformunda beğeniler gizleniyor mu?

        Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması X platformundaki değişiklik dikkat çekti. Twitter (X) uygulamasında beğenilen gönderileri gizlemek isteyenler için yeni özellik kullanıcılara sunuldu. Peki Twitter'da (X) platformunda beğeniler nasıl gizleniyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:43
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        • 1

          Bugünden itibaren X özel beğenileri kullanıma sunuyor. Yeni güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor ancak diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini göremiyor.

        • 2

          X PLATFORMUNDA BEĞENİLER GİZLENİYOR MU?

          X'in resmi profillerinden yapılan paylaşımlarda, yeni bir özellik daha tanıtıldı. Artık X'de başkalarının beğendiği tweetleri görüntüleyemeyecek.

          Yeni güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor ancak diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor. Güncelleme ilk web’e yansıdı.

        • 3

          Platforma telefondan girildiği vakit hala beğeniler görünüyor. Ayrıca artık bir kullanıcının profiline girildiğinde de beğeniler gözükmeyecek.

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