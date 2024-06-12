Twitter'da (X) dev değişiklik! Twitter'da (X) platformunda beğeniler gizleniyor mu?

X PLATFORMUNDA BEĞENİLER GİZLENİYOR MU?

X'in resmi profillerinden yapılan paylaşımlarda, yeni bir özellik daha tanıtıldı. Artık X'de başkalarının beğendiği tweetleri görüntüleyemeyecek.

Yeni güncellemeyle kullanıcılar, kendi paylaşımlarındaki beğenileri hala görebiliyor ancak diğer kullanıcıların paylaşımını kimlerin beğendiğini artık göremiyor. Güncelleme ilk web’e yansıdı.