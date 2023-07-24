Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Teknoloji Uygulama Twitter kuşu mutasyona uğradı: X-Musk - Teknoloji Haberleri

        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk

        Elon Musk tartışmalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemin en büyük değişimini yaşayan sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder şirketi tamamen baştan yarattı. Bir süre 'X' Corp çatısı altına giren Twitter'ın logosu da değişerek 'X' oldu

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 24.07.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son 1 sene içerisinde ismini en fazla duyduğumuz şirket sahiplerinden olan Elon Musk, tartışma yaratmaya devam ediyor. Twitter'ı baştan aşağı değiştiren Musk bu kez bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı.

        Şirketi devraldığı dönemden bu yana yaptığı değişikliklerle Twitter'ın değer kaybetmesine sebep olan Musk, sosyal medya devinin ana şirketini de geçtiğimiz aylarda değiştirerek kendi sahip olduğu X Corp'a bağlamıştı. İlk etapta Elon Musk'ın tüm şirketleri Tesla, Space X ve Twitter'ın çatı şirketi olarak görülen X Corp dün gece Twitter'ın resmi hesabında değişiklik yarattı. Elon Musk sosyal medya hesabının da yeni bir logoya sahip olacağını açıkladı.

        "KUŞ GİTTİ X GELDİ"

        Kendisinin ve Twitter'ın resmi hesabının profil fotoğrafını 'X' logosu olarak değiştiren şirket sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Güzel bir logo geldiği zaman Twitter'ın kuşu gidecek ve yerine X gelecek" dedi. Takipçilerden gelen alternatif kuş logolarına da, "Bunlar güzel ancak X istiyorum" ifadesini kullandı. Daha önce de geçici bir süre logoyu Doge Coin'in köpek logosu yapan Musk, bugün ise resmi olarak logoyu 'X' yaptı.

        REKLAM

        SATIN ALMASINDAN BU YANA NELER YAŞANDI?

        Dünyada ünlü milyarderin satın almasından bu yana değer kaybeden Twitter'ın bu süreçte yaşadıklarını geçtiğimiz haftalarda derlemiştik. Twitter reklamverenlerini kaybetmeye devam ederken, rakibi olarak Meta'nın piyasaya sürdüğü Threads ise 100 milyon aboneyi geçmişti. Musk'ın yanıtı ise beklentilerden çok farklı oldu. Bu değişim Twitter'ın artık mutasyona uğradığı şeklinde yorumlanabilir.

        Musk'ın tepetaklak Twitter macerası
        Musk'ın tepetaklak Twitter macerası Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Dehşet görüntü! Saldırgan gözaltında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        "Girilmez" demediler, girdiler!
        "Girilmez" demediler, girdiler!
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor