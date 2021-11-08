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Ünlü milyarder Elon Musk'ın elindeki Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmama konusunda Twitter'da açtığı anket sonuçlandı. Musk, Twitter'daki 62.8 milyon takipçisine "Elon Musk Twitter üzerinden açtığı ankette "Realize edilmemiş sermaye kazançlarının vergi kaçınmada kullanıldığı son zamanlarda çok konuşuldu. Bu yüzden Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum. Bunu destekliyor musunuz" diye sormuştu.

Elon Musk'ın sonuçlarına uyacağını söylediği anket dün sona erdi. Ankete katılan 3.5 milyonu aşkın kişinin yüzde 57.9'u 'evet' cevabını verdi. Yani Musk'ın hisseleri satması gerektiğini söyledi.

Anketin sonuçlanmasının ardından gözler Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'a çevrildi. Eğer Elon Musk sözünü tutarsa elindeki 170.5 milyon adet Tesla hissesinin yüzde 10'unu satacak. Söz konusu hisselerin cuma kapanış itibarıyla değeri yaklaşık 21 milyar dolar.

'MİLYARDER VERGİSİ' TARTIŞMASI

ABD'de Biden yönetiminin teklif ettiği 'milyarder vergisi' olarak da isimlendirilen yasa tasarısında hisse kazancı belli seviyenin üzerinde olan yatırımcılardan kâr realizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile vergi alınması öngörülüyor. Yasayla beraber 700 milyarderden ek vergi alınması planlanıyor.

Elon Musk anketin hemen ardından attığı bir tweette ise "Nakit maaş veya bonus almadığımı unutmayın. Sadece hisselerim var. Dolayısıyla vergi ödemenin benim için tek yolu hisse satmak" ifadelerini kulandı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla cuma kapanış itibarıyla topla 1.21 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip. 2021 genelinde Tesla hisseleri yüzde 67 değer kazandı.