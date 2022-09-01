Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, dakikalar önce yaptığı açıklamalar ile kullanıcılarını heyecanlandırdı.

Yeni özelliğini uzun zaman sonra kullanıcıları ile paylaşanTwitter konu ile alakalı şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni özellik gibi, potansiyel sorunları halkla paylaşılmadan önce belirleyip çözmemize yardımcı olması için Edit Tweet özelliğini daha küçük bir grupla test ediyoruz. Bu bizim en çok istenen özelliğimiz olduğundan, doğru anladığımızdan emin olmak istiyoruz. Testlerden, bu yeni özelliğin nasıl kullanıldığını ve insanların Tweet okuma ve yazma şekli üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde anlamayı umuyoruz. Bu testte, Tweetler yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecektir. Düzenlenen Tweetler bir simge, zaman damgası ve etiketle görünecek, böylece okuyucular orijinal Tweetin değiştirildiğini açıkça görecek. Etikete dokunmak, izleyicileri bağlam için Tweet'in geçmiş sürümlerini içeren Geçmişi Düzenleme'ye götürecek. Edit Tweet özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Tweetlemenin daha ulaşılabilir ve daha az stresli hissettireceğini umuyoruz. Sohbete sizin için anlamlı olacak şekilde katılabilmelisiniz ve biz de bunu yapmayı zahmetsiz hissettirecek yollar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. @TwitterBlue için Tweet bildirimlerini açın, çünkü yakında paylaşacak daha çok şeyimiz olacak!"

EDIT TWEET NEDİR, ÜCRETLİ Mİ?

Twitter'ın yaptığı açıklamalardan sonra kullanıcılar arama motorlarında, "Twitter'ın yeni özelliği Edit Tweet nedir? Edit Tweet özellikleri ne, ücretli mi?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Aslında Twitter'ın yeni getirdiği Edit Tweet uygulaması, atılan tweetlerin düzeltilmesini sağlıyor. Özellikle birlikte atılan tweetlerin kenarında bir zaman damgası ve simge yer alacak. Orijinal tweetlerini değiştirenleri, Twitter kullanıcıları görebilecek çünkü kenarda bulunan etiketlerde Tweet'in geçmişi yer alacak. Yeni gelen Edit Tweet özelliğinin ücretli olmadığı tahmin ediliyor fakat söylentilerden biri de bu özelliğin ilk olarak Blue kullanıcılarına geleceği yönünde. Net bir açıklamanın Elon Musk tarafından geleceği ön görülüyor.