Twitter, kullanıcıların 280 karakter ile sınırlandırılmış "tweet" adı verilen gönderiler yazabildiği bir sosyal ağ. Hesabıyla ilgili sorun yaşayan veya istemediği kişilerden rahatsız mesajlar alanlar hesabını kapatmak istiyor. Sosyal medyanın merak edilen konusu olan twitter hesap silme nasıl yapılır?
Twitter Bilgisayardan Hesap Silme, Kapatma
Twitter hesabınızı geri dönmemek üzer kapatmak istiyorsanız aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımları izleyebilirsiniz.
Twitter hesabınıza giriş yaptıktan sonra ayarlar sekmesine tıklayın,
- Ayarlar-Hesap sekmesine tıklayın,
- En alttaki “Hesabımı devre dışı bırak” seçeneğine tıklayın ve hesabınızı silmek istediğinizi onaylayın
- Hesabınız silinmiştir.
TWİTTER HESAP SİLME LİNKİ TIKLAYIN
Android Twitter Hesap Silme
- Üst menüde, gezinti menüsü simgesini veya profil simgenizi görürsünüz. Sizde hangi simge varsa ona dokunun, ardından, Ayarlar ve gizlilik öğesine dokunun.
- Hesap öğesine, ardından altta yer alan Hesabını devre dışı bırak seçeneğine dokunun.
- Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından Devre dışı bırak öğesine dokunun.
- İstendiğinde şifrenizi girin ve Devre dışı bırak öğesine dokunun.
- Evet, devre dışı bırak öğesine dokunarak ilerlemek istediğinizi onaylayın.
iPhone Twitter Hesap Silme
- Üst menüde profil simgenize, ardından Ayarlar ve gizlilik öğesine dokunun.
- Hesap öğesine, ardından altta yer alan Hesabını devre dışı bırak seçeneğine dokunun.
- Hesabı devre dışı bırakmaya ilişkin bilgileri okuyun ve ardından Devre dışı bırak öğesine dokunun.
- İstendiğinde şifrenizi girin ve Devre dışı bırak öğesine dokunun.
- Evet, devre dışı bırak öğesine dokunarak ilerlemek istediğinizi onaylayın.
HESABINIZI DEVRE DIŞI BIRAKMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER
Kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi değiştirmek için hesabınızı devre dışı bırakmanız gerekmez, istediğiniz zaman hesap ayarlarınızdan değiştirebilirsiniz.
- Kullanıcı adını veya e-postayı başka bir hesapta kullanmak için önce bunları değiştirmeniz ve devre dışı bırakmadan önce onaylamanız gerekir.
- Hesabınızı devre dışı bırakmadan önce kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi nasıl yeniden kullanılabilir hale getirebileceğinize ilişkin bilgi için aşağıdaki bölüme bakın.
- Google veya Bing gibi arama motorları tarafından oluşturulan içerik üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Devre dışı bırakıldığında, ekran adınız, kullanıcı adınız ve herkese açık profiliniz dahil olmak üzere Twitter hesabınız artık twitter.com, iOS için Twitter veya Android için Twitter'da görüntülenemez.
- Kazara veya hatalı biçimde yapılması durumunda, devre dışı bırakmayı izleyen 30 güne kadar, Twitter hesabınızı hâlâ geri yükleme şansınız vardır.
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