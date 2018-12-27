Türkiye’de son dönemde sosyal ağ Twitter üzerinden yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı. “Sponsorlu dolandırıcılık” olarak adlandırılan bu yöntemle, kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Daha fazla kişiyi tuzaklarına düşürmek için özellikle bankaların logo ve isimlerini taklit eden dolandırıcılar, Twitter’ın sunduğu reklam yöntemleriyle geniş kitlelere ulaşıyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre kullanıcıların Twitter’daki “Timeline” (zaman akışı) bölümünde karşısına çıkan bu tweet’ler, “Çekilişe katılın, anketi doldurun, indirimden yararlanın, fırsatı kaçırmayın, hemen başvurun…” gibi cezbedici ifadelerle Twitter kullanıcılarını çekmeye çalışıyor.

Twitter’a ödenen belirli ücretler karşılığında öne çıkarılan bu içeriklerde yer alan linklere tıklandığında, kullanıcıların kişisel ve özellikle de kredi kartı gibi hassas bilgileri talep ediliyor.

Türkiye’deki pek çok bankanın logoları ve isimlerini taklit eden bu dolandırıcılar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ( BDDK) adını ve logosunu bile kullanıyor.

BDDK logosu altında açılan bu tarz hesaplarda, “Son gün 31 Aralık 2018. Tüm banka kartlarınızın geriye dönük aidat ödemelerini almak için bu linkten başvurun” ifadeleri ile tüketicileri dolandırmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Merkez Bankası (TCMB) ismi ve logosu ile "kart aidat iade" ifadeleri kullanılarak da sosyal medya üzerinden vurgun yapmaya çalışıyorlar.

YÖNTEMLERİNE NETFLIX DE EKLENDİ

Türkiye’de bu tarz sahte hesaplarla yapılan dolandırıcılık örneklerine Netflix de eklendi.

Yine diğer örneklerde olduğu gibi profil fotoğrafı olarak Netflix logosunu kullanan ve hesap adına da Netflix Türkiye’yi çağrıştıran ancak harf oyunu ile benzer bir isim veren dolandırıcılar, Türkiye’de resmi olarak 15.99 TL’den başlayan aylık üyelik fiyatlarına karşın, 0.99 TL gibi rakamlarla kullanıcıların çekip, bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

PARASININ % 86'SINI REKLAMDAN KAZANIYOR AMA...

Özellikle yılın bu son günlerinde oldukça arttığı gözlenen bu dolandırıcılık ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden de binlerce tepki yağıyor. Yaklaşık 9 milyon kullanıcı ile Türkiye, dünya genelinde Twitter’da en çok kullanıcısı olan 5. ülke konumunda. Ancak son dönemde bu ortam üzerinden artan dolandırıcılık girişimleri de Twitter’a olan güveni sarsıyor.

Dünya genelinde aylık aktif kullanıcı sayısı 326 milyon olan Twitter'ın son 12 aydaki toplam gelirleri 2 milyar 866 milyon doları bulurken, sosyal ağ bu gelirlerinin 2 milyar 470 milyon dolarını reklamlardan kazandı.

Ancak Türkiye pazarına odaklanan bu son dolandırıcılık vakaları, toplam gelirlerinin yüzde 86'sını reklamlardan kazanan bir sosyal ağın, en çok kullanıcısı olan 5. ülke konumundaki Türkiye'de reklam denetimlerini yeterince iyi yapamadığını ve tüketicileri mağdur ettiğini de gözler önüne seriyor.

Yaşanan durum, Twitter’ın temel reklam modellerinden biri olan “Sponsorlu İçerik” yönteminin, herhangi bir gözetime tabi olup olmadığı, varsa bunun Türkiye’deki bu artan örneklerde neden işlemediği konusundaki soru işaretleri de artırmış durumda.

REKLAM ONAY SÜRECİ NE KADAR İŞLİYOR?

Twitter platformundaki reklamların onay süreci hakkında şu açıklamayı yapıyor:

“Twitter Reklamları, kampanyalarda etkin olmadan önce incelenebilir. Bir hesabın reklam durumu, geçmiş Twitter kullanımı ve diğer gelişen faktörlere göre, otomatik olarak Twitter Reklamları onaya gönderilirler. İnceleme genellikle bir hesabın Twitter'ı nasıl kullandığını, profilini ve herhangi bir etkin veya taslak halindeki reklam kampanyası kapsamındaki içeriğini ve hedeflemesini göz önünde bulundurur.”

Yine Twitter’ın açıklamasına göre "sponsorlu tweet incelemesi" (eğer yapılırsa!) de şöyle yapılıyor:

“Bir reklamveren, Tweetleri Sponsorlu Tweet kampanyasına dahil etmek için seçerse, bu Tweetler incelemeye gönderilmek üzere işaretlenebilir. İncelemedeki Tweetler eklendikleri kampanyalarda çalışamaz. Bir Tweet, reklam onayı aldıktan sonra hemen tekrar çalışmaya başlar ve yeni kampanyalara eklenebilir. Bir Tweet reklam onayı alamazsa, Twitter Reklamları kampanyalarına eklenemez."

"Twitter Reklamları dışındaki bir Tweet, reklam onayı için incelemedeyken bu Tweetle ilgili hiçbir şey değişmez. Takipçiler, Tweet'i, Tweetin tanıtım onayı alıp almamasından bağımsız olarak görürler. Bir reklam hesabının Twitter Hizmet Şartları'nı ihlal ettiğine karar verilmesi durumunda bu hesap, Twitter Reklamları platformundan kaldırılmasının yanı sıra askıya da alınabilir.”

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Özellikle yılbaşı öncesi Twitter üzerinden yayılan bu dolandırıcılığa maruz kalmamak için şunlara dikkat edilmesi gerekiyor:

- Öncelikle gerçekliği şüphe uyandıran büyük orandaki indirim ve fırsatlara hemen güvenmeyin.

- Böyle bir paylaşım ile karşılaştığınızda, söz konusu Twitter hesabının adını iyi kontrol edin, bir harf değişimiyle bile banka ve benzeri kurumların taklit edildiğini, resmi logoların bile kullanılabildiğini dikkate alın.

- Tweet’i paylaşan hesabın onaylanmış bir hesap (mavi tik) olup olmadığını kontrol edin.

- İlgili hesabın, daha önce nasıl paylaşımlar yaptığını, kaç kullanıcı tarafından takip edildiğini inceleyin.

- “Sponsorlu” ibaresi var diye hemen o hesaba güvenmeyin.

- İlgili sponsorlu tweet’i şikayet etmek için, paylaşımın sağ üst köşesinde yer alan “Reklamı bildir” seçeneğini tıklayıp, “Yasal olmayan ürün ve hizmetler” olarak işaretleyin.