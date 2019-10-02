Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'da kullanıcılar sorun yaşıyor. Twitter'daki sorunun küresel olduğu görülürken, sosyal medya platformundan bir açıklama da geldi. Peki Twitter çöktü mü?

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar Twitter'a girerken teknik sorun uyarısı ile karşılaşırken, bazı kullanıcılar da tweet atamıyor ya da anasayfa akışı yenilenmiyor.

Twitter'daki sorunun Avrupa, Amerika ve Japonya'da yoğunluklu olarak yaşandığı görülüyor.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter da yaptığı açıklamada sorun yaşandığını kabul ederken, en kısa zamanda sorunun giderilmesi ve uygulamanın sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirilebilmesi için çalışıldığı belirtildi.