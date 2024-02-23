Twitch kapanıyor mu, erişim engeli mi getirildi?
Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, erişim engeli kararı ile gündemdeki yerini aldı. Twitch için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı. Twitch'e erişim engeli kararı kapsamında, "Twitch kapanıyor mu, erişim engeli mi getirildi?" sorularının yanıtlarını haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
- 1
Twitch’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. Geçtiğimiz günlerde başka bir canlı yayın platformu olan Kick’e de erişim engeli getirilmişti. Bu engel sonrasında, "Twitch kapandı mı, kapanacak mı? Twitch’e neden erişim engeli getirildi?" soruları gündeme geldi. İşte BTK Twitch’e erişim engeli kararı ile ilgili ayrıntılar…
- 2
TWİTCH KAPANIYOR MU?
Canlı yayın platformu Twitch’e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli kararı alındı. Twitch’e erişim engeli kararı ile ilgili BTK’nin internet sitesinde şu bilgi yer alıyor:
“twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir.”
- 3
TWİTCH KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Twitch’e erişim engeli getirilmesinin ardından Türkiye’de bazı kullanıcılar siteye erişim sağlayamıyor. Twitch’e erişim engelinin ne zaman kalkacağı ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
TWİTCH NEDEN KAPANDI?
Twitch’e erişim engelinin nedeni BTK tarafından paylaşılmıyor. Ancak sebebin Kick’in kapatılma sebebi ile benzer olduğu tahmin ediliyor.
-