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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bazanın altında yakalandı! İzmir'de amcasını öldüren, kuzenini de yaralayan şüpheli bazada saklanırken bulundu!

        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı

        İzmir'de amcasını öldüren, kuzenini de yaralayan şüpheli bir evde bazanın içinde saklanırken yakalandı. 24 yaşındaki M.Ş. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:12
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        Bazanın içine saklanan katil zanlısı yakalandı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde amcasını öldürdüğü, kuzenini de tabancayla yaraladığı suçlamasıyla aranan ve kırsal mahalledeki bir evde bazanın içinde saklanırken yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: İHA

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubatta yaşanan olayın şüphelisi olan M.Şnin (24) yakalanması için geniş çaplı soruşturma yürüttü.

        Yaklaşık 500 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin Torbalı ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesinde saklandığı tespit edildi.

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        Fotoğraf: İHA

        Eve düzenlenen operasyonda saklandığı bazanın içinde yakalanan ve gözaltına alınan M.Ş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: İHA

        NE OLMUŞTU?

        Karabağlar ilçesinde pazarda balık satan M.Ş. ile amcası Sertif Ş. (64) arasında tartışma çıkmış, M.Ş, kardeşi D.Ş ile birlikte evine gittiği Sertif Ş. ile oğlu Erkan Şye tabancayla ateş etmişti.

        Sertif Şnin hastanede öldüğü, hafif yaralanan oğlunun ise taburcu edildiği olayla ilgili gözaltına alınan D.Ş, serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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