UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a dev rakip
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Play-off turunda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Sparta Prag, son 16'da Avrupa deviyle eşleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri...
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
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İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool'la eşleşti.
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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri:
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Sparta Prag-Liverpool
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Marsilya-Villarreal
- 6
Roma-Brighton
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Benfica-Rangers
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Freiburg-West Ham
- 9
Sporting Lizbon-Atalanta
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- 10
Milan-Slavia Prag
- 11
Karabağ-Bayer Leverkusen