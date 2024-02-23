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        Haberler Gündem Kocaeli'de yaşandı! Eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor

        Eski kız arkadaşının evini yakmak isteyen şüpheli aranıyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde barışma teklifini reddeden kız arkadaşının evini ateşe veren adam kayıplara karıştı. Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:50
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        Eski kız arkadaşının evini yaktı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski kız arkadaşının evini benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İZİNİ KAYBETTİRDİ

        İddiaya göre, B.U. eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. Bu isteğinin reddedilmesine sinirlenen B.U, gece saatlerinde S.Knin Yavuz Selim Mahallesindeki evini, etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra kaçtı.

        Alevler itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olay, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, B.Unun evi ateşe vermesi ve alevlerin büyümesiyle olay yerinden kaçması yer alıyor.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Gebze
        #haberler
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