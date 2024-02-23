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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi

        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi

        13 yaşındaki Yasin Dombay, ailesine destek olmak için odun taşıyordu. Bir fırına odun indirmek için yanaşan kamyonet ile duvarın arasında sıkışan Yasin yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:35 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:35
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        13 yaşındaki Yasin kamyon ile duvarın arasında can verdi
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        Zonguldak'ta, kamyonetin açılan kasa kapağı ile duvar arasında sıkışan Yasin Dombay (13), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kamyonet sürücüsü Gültekin T. (20) gözaltına alınırken, Yasin'in, ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıdığı öğrenildi. Kaza, saat 14.45 sıralarında Acılık Caddesi Alpaslan Sokak üzerinde meydana geldi.

        Fotoğraf: İHA

        İddiaya göre, bir fırına odun indirmek için yanaşan Gültekin T. yönetimindeki kamyonetin arka kasa kapağı açıldı. Ailesinin geçimine katkı sağlamak için odun taşıyan Yasin Dombay’ın başı, duvar ile kasa kapağı arasında sıkıştı.

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        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Gültekin T. gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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