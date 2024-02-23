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        Haberler Magazin Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı - Magazin haberleri

        Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani'den Türkiye mesajı

        Suudi Arabistan'ın devrim niteliğindeki kararı sonrası, tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci göndermesi dünyada gündem oldu. Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarışan Suudi model Rumy Al-Qahtani, bu süreçte kendisine destek olan ve mesaj atan Türk takipçilerine teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:17
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        • 1

          Suudi Arabistan ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım gösterdi. Suudi model Rumy Al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian 2024 güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı.

        • 2

          "YARIŞMAYA KATILMAKTAN ONUR DUYDUM"

          Rumy Al-Qahtani, duygularını; "Malezya'da düzenlenen yarışmaya katılmaktan onur duydum" sözleriyle dile getirdi.

        • 3

          12 ülkeden 25 modelin katıldığı yarışmada kraliçe, Filipinler'den Dyan Shane Mag Abo seçildi.

        • 4

          Rumy Al-Qahtani, bu süreçte kendisine sosyal medya üzerinden destek olan ve güzel dileklerde bulunan Türk takipçilerine kayıtsız kalmadı.

        • 5

          "GÜNAYDIN TÜRK DOSTLARIM"

          Rumy Al-Qahtani, ilk olarak çektiği bir kutu dolusu donatın fotoğrafını yayımlayıp Türk takipçilerine; "Günaydın Türkiye'deki dostlarım" sözleriyle seslendi.

        • 6

          "TÜRKİYE'DEKİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

          Rumy Al-Qahtani, daha sonra "Türkiye'deki arkadaşlara tüm sevgi ve takdirimle, nazik sözleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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