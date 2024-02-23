Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

        Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. İşte Konferans Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu.

          İşte eşleşmeler:

        • 2

          Viktoria Plzen - Servette

        • 3

          Aston Villa - Ajax

        • 4

          Club Brugge - Molde

        • 5

          Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise

        • 6

          PAOK - Dinamo Zagreb

        • 7

          Lille - Sturm Graz

        • 8

          Fiorentina - Maccabi Haifa

        • 9

          Maccabi Tel Aviv - Olympiakos

        • 10

          UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        50 milyonluk lüks araçlar için ikinci ihale
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Habertürk Anasayfa