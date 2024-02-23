Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu. İşte Konferans Ligi'ndeki son 16 eşleşmeleri...
Giriş: 23.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:27
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu.
İşte eşleşmeler:
- 2
Viktoria Plzen - Servette
- 3
Aston Villa - Ajax
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- 4
Club Brugge - Molde
- 5
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
- 6
PAOK - Dinamo Zagreb
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- 7
Lille - Sturm Graz
- 8
Fiorentina - Maccabi Haifa
- 9
Maccabi Tel Aviv - Olympiakos
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- 10
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.