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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!

        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!

        İstanbul Ümraniye'de, tam bir dehşet yaşandı. Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları 31 yaşındaki Zeliha ve 30 yaşındaki Mine Güney'i öldürüp olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 14:28
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        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi.

        EŞİNE VE 2 KIZINA KIYDI

        DHA'da yer alan habere ve edinilen ilk bilgilere göre; Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney (31) Mine Güney (30) 'i silahla vurarak öldürdü.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suat Güney'in olaydan sonra kaçtığı öğrenilirken polisin çalışması sürüyor.

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        #istanbul
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