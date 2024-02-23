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        Haberler Gündem 3. Sayfa Okulda düştü iddiası! 8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi! - Gündem haberleri

        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi! Soruşturma başlatıldı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 8 yaşındaki M.Ş.'in okulda düştüğü, 3 saat geçmesine rağmen ambulans çağrılmadığı iddia edildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mira'nın ailesi "Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu. Okuldan henüz bir açıklama yapılmazken Ankara Valiliği'nden konuya dair bir duyuru yayınlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.02.2024 - 23:29
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        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
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        Ankara'da okulda düştüğü öne sürülen, beyin kanaması geçiren ve kafatasında 8 kırık olan M.Ş. (8), yoğun bakımda tedaviye alındı. Çocuğun ailesi, olaydan okulu sorumlu tutarken, bakanlık soruşturma başlattı. Olay, dün Keçiören ilçesindeki Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi M.Ş., iddiaya göre, okulda düşerek beyin kanaması geçirdi.

        KAFATASINDA 8 KIRIK TESPİT EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş.'nin kafatasında 8 kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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        Çocuğun ailesi ise kızlarının beyin kanaması geçirmesinden okulu sorumlu tutup, şikayetçi oldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

        "3 SAAT GEÇMİŞ, AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR"

        M.Ş.'nin anneannesi Miyase Karakaş (51), "Dün okuldan aradılar, 'Çocuğunuz düştü, buraya gelin alın' dediler. Gittiğimizde çocuğu öğretmenler masasının üzerine yatırmışlardı. Çocuk kusmuş, altına kaçırmış, bilinci kayıp. Öğretmenler başında, 'Ambulansı çağıralım mı?' diyorlar. Olayın üzerinden 3 saat geçmiş daha ambulans çağırmamışlar."

        Fotoğraf: İHA

        "Biz çağırdık ambulansı. Ne olduğu belli değil. Çocuğumuzu darp mı ettiler, bir yerden mi düştü; bize açıklama yapmadılar. Sonra aldık hemen hastaneye getirdik. 5 dakika daha geç kalsaydık; çocuk ölecekmiş, doktorların dediği bu şekilde. Öğretmenlerin dediği, başını tahtaya vurmuş. Tahtaya vurmakla olacak bir şey değil. Bu resmen bir cinayet. Kafasını duvara mı vurdular, öğretmen mi darp mı etti; bilmiyoruz. İdarecilerle görüştük, onların da bir bilgisi yok, hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.

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        M.Ş.'nin sınıf arkadaşlarından pedagog eşliğinde ifade alınacağını söyleyen Karakaş, "Başhekim, torunumun 3 ay yoğun bakımda kalacağını söylüyor. Her şekilde hakkımızı savunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. M.Ş.'nin sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi. Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis tarafından soruşturulduğunu belirterek, ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Ankara Valiliği, "Keçiören ilçesi Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi M.Ş., perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılarak birlikte sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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