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İşte, Twitch Hesap Silme: Twitch Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır? sorularının cevapları.

Twitch, özellikle video oyunlarına odaklanan ve canlı yayın yapmaya olanak sağlayan bir platformdur. Twitch'in temel amacı, kullanıcıların oyun oynarken veya çeşitli içerikleri sunarken canlı olarak yayın yapmalarını sağlamaktır. Bu platform sayesinde kullanıcılar, kendi oyun deneyimlerini paylaşabilir, diğer oyuncularla etkileşime geçebilir ve çeşitli içerikler sunabilirler.

Twitch Hesap Silme

Twitch hesabınızı silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İlk olarak, bir internet tarayıcısı kullanarak Twitch'in resmi web sitesine gidin. (https://www.twitch.tv/)

Ardından, sağ üst köşede bulunan kullanıcı adınızın yanındaki ok işaretine tıklayarak açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

Ayarlar sayfasında, soldaki menüden "Güvenlik ve gizlilik" seçeneğini bulun ve tıklayın.

"Güvenlik ve gizlilik" bölümünde, "Hesabımı Sil" seçeneğini bulun ve tıklayın.

"Hesabımı Sil" seçeneğine tıkladığınızda, Twitch hesabınızı kalıcı olarak silme işlemine başlamış olacaksınız. Bu adımda, Twitch'in güvenliğini sağlamak için hesabınızı silmek istediğinizi doğrulamak için size bir kod gönderilecektir.

Kodu aldıktan ve doğruladıktan sonra, hesabınızı kalıcı olarak silmek için " Twitch Delete Account" düğmesine tıklayın. Twitch Hesabı Kalıcı Olarak Silme Hesap Kaldırma Sayfasına Git: https://help.twitch.tv/s/article/delete-twitch-account adresine gidin.

Giriş Yap: Twitch hesabınıza e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.

Hesap Kaldırma Seçeneğini Bul: Sayfanın alt kısmına inin ve "Hesabı Kaldır" butonuna tıklayın.

Hesap Kaldırma Onayı: Hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizi doğrulamak için tekrar şifrenizi girmeniz istenecektir.

Son Onay: "Hesabı Kaldır" butonuna son kez tıklayarak işlemi tamamlayın. Hesabınızı Silmeden Önce: Hesabınızla ilişkili tüm verilerin kalıcı olarak silineceğini unutmayın.

İndirilebilir bir yayın geçmişi veya diğer verileriniz varsa, silmeden önce bunları yedekleyin.

Twitch Prime aboneliğiniz veya hediye abonelikleriniz varsa, bunlar da silinecektir.

Hesabınızı sildikten sonra 7 gün boyunca tekrar giriş yaparak geri yükleyebilirsiniz. Twitch Hesaptan Çıkış Yapma İlk olarak, Twitch'in resmi web sitesine (https://www.twitch.tv/) veya Twitch mobil uygulamasına giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

Web sitesinde veya mobil uygulamada sağ üst köşede bulunan profil simgesine veya kullanıcı adınıza tıklayın. Bu adım size hesabınıza ait bir menüyü açacaktır.

Açılan menüde, "Çıkış Yap" veya "Logout" gibi bir seçenek olmalıdır. Bu seçeneğe tıklayarak hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz.

Çıkış yapmayı onaylayın. Web sitesindeyseniz, genellikle çıkış yapmak için bir onay penceresi açılacaktır. Mobil uygulamada, çıkış yapmayı onaylamak için bir uyarı mesajı alabilirsiniz.

Bu adımları tamamladıktan sonra, Twitch hesabınızdan başarıyla çıkış yapmış olacaksınız. Yeniden giriş yapmak istediğinizde, kullanıcı adınız ve şifrenizle tekrar oturum açabilirsiniz. Spotify hesap silme Switch nedir?