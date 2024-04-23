Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dış Yazar Twitch hesap silme: Twitch hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Twitch hesap silme: Twitch hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

        Twitch, oyun yayınlarından canlı müzik performanslarına kadar çeşitli içerikler sunan bir platformdur. Ancak, bazen kullanıcılar hesaplarını silmek isteyebilirler. Twitch hesabınızı silme ve kalıcı olarak kapatma işlemi oldukça basittir, ancak bu konuda net bir rehber olmaması nedeniyle birçok kullanıcı için kafa karıştırıcı olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Twitch hesap silme
        ABONE OL
        ABONE OL

        İşte, Twitch Hesap Silme: Twitch Hesabı Silme ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır? sorularının cevapları.

        Twitch, özellikle video oyunlarına odaklanan ve canlı yayın yapmaya olanak sağlayan bir platformdur. Twitch'in temel amacı, kullanıcıların oyun oynarken veya çeşitli içerikleri sunarken canlı olarak yayın yapmalarını sağlamaktır. Bu platform sayesinde kullanıcılar, kendi oyun deneyimlerini paylaşabilir, diğer oyuncularla etkileşime geçebilir ve çeşitli içerikler sunabilirler.

        Twitch Hesap Silme

        Twitch hesabınızı silmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

        • İlk olarak, bir internet tarayıcısı kullanarak Twitch'in resmi web sitesine gidin. (https://www.twitch.tv/)
        • Ardından, sağ üst köşede bulunan kullanıcı adınızın yanındaki ok işaretine tıklayarak açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.
        • Ayarlar sayfasında, soldaki menüden "Güvenlik ve gizlilik" seçeneğini bulun ve tıklayın.
        • "Güvenlik ve gizlilik" bölümünde, "Hesabımı Sil" seçeneğini bulun ve tıklayın.
        • "Hesabımı Sil" seçeneğine tıkladığınızda, Twitch hesabınızı kalıcı olarak silme işlemine başlamış olacaksınız. Bu adımda, Twitch'in güvenliğini sağlamak için hesabınızı silmek istediğinizi doğrulamak için size bir kod gönderilecektir.
        • Kodu aldıktan ve doğruladıktan sonra, hesabınızı kalıcı olarak silmek için " Twitch Delete Account" düğmesine tıklayın.

        Twitch Hesabı Kalıcı Olarak Silme

        • Hesap Kaldırma Sayfasına Git: https://help.twitch.tv/s/article/delete-twitch-account adresine gidin.
        • Giriş Yap: Twitch hesabınıza e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yapın.
        • Hesap Kaldırma Seçeneğini Bul: Sayfanın alt kısmına inin ve "Hesabı Kaldır" butonuna tıklayın.
        • Hesap Kaldırma Onayı: Hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizi doğrulamak için tekrar şifrenizi girmeniz istenecektir.
        • Son Onay: "Hesabı Kaldır" butonuna son kez tıklayarak işlemi tamamlayın.

        Hesabınızı Silmeden Önce:

        • Hesabınızla ilişkili tüm verilerin kalıcı olarak silineceğini unutmayın.
        • İndirilebilir bir yayın geçmişi veya diğer verileriniz varsa, silmeden önce bunları yedekleyin.
        • Twitch Prime aboneliğiniz veya hediye abonelikleriniz varsa, bunlar da silinecektir.
        • Hesabınızı sildikten sonra 7 gün boyunca tekrar giriş yaparak geri yükleyebilirsiniz.

        Twitch Hesaptan Çıkış Yapma

        • İlk olarak, Twitch'in resmi web sitesine (https://www.twitch.tv/) veya Twitch mobil uygulamasına giriş yapmış olmanız gerekmektedir.
        • Web sitesinde veya mobil uygulamada sağ üst köşede bulunan profil simgesine veya kullanıcı adınıza tıklayın. Bu adım size hesabınıza ait bir menüyü açacaktır.
        • Açılan menüde, "Çıkış Yap" veya "Logout" gibi bir seçenek olmalıdır. Bu seçeneğe tıklayarak hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz.
        • Çıkış yapmayı onaylayın. Web sitesindeyseniz, genellikle çıkış yapmak için bir onay penceresi açılacaktır. Mobil uygulamada, çıkış yapmayı onaylamak için bir uyarı mesajı alabilirsiniz.
        • Bu adımları tamamladıktan sonra, Twitch hesabınızdan başarıyla çıkış yapmış olacaksınız. Yeniden giriş yapmak istediğinizde, kullanıcı adınız ve şifrenizle tekrar oturum açabilirsiniz.
        Spotify hesap silme
        Spotify hesap silme
        Switch nedir?
        Switch nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Annesi, babası ve kardeşi 1977'de yangında öldü! 47 yıl sonra aynı kader!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eve girerken kanlı pusu!
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        Fenerbahçe'de rekor seri bitti
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        10 gündür aranıyordu... Çok büyük acı!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Galatasaray'da şifre son 5 hafta!
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        İstanbul'da inanılmaz görüntü! Kendi kendine çatıştı
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        'Sıfır'dan 1 milyon dolar kazanmak isteyen milyonerin deneyi nasıl sonuçlandı?
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        "İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ile görüşme ve DEM Parti açıklamaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Habertürk Anasayfa