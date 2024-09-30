UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, lig aşamasının ikinci maçında Hollanda ekibi Twente ile mücadele edecek. İlk maçta Union Saint-Gilloise'yi mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Twente deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler heyecan dolu karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki Twente- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, UEFA Avrupa Ligi Twente- Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…