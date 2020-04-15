15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa İstanbul A.Ş.’nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Borsa İstanbul yerleşkesinde yapıldı.
Borsa İstanbul açıklamasına göre, toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyumlu olarak, pay sahiplerinin büyük kısmının Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakip, 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu müzakere edildi ve onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edildi.
KÂR DAĞITIMI YAPACAK
Açıklamaya göre, 2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.
Genel kurulda mevcut üyelerin görevlerinin devamına ve münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez’in seçilmesine karar verildi.
HAKAN ATİLLA DEVAM EDİYOR
Genel Kurul Toplantısını müteakip yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Mehmet Hakan Atilla’nın ise Genel Müdürlük görevini üstlenmeye devam etmesi kararlaştırıldı.
2020 faaliyet dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young) bağımsız denetçi olarak atandı.
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