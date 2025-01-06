Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte izledikleri yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı listesi…