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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 OCAK 2025: Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı

        Yılın ilk haftasında çekimlere ara verilmiş ve dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte gözler kanalların yayın akışlarına çevrildi. Bu noktada sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler, ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 6 Ocak Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 12:39 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:50
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        • 1

          Televizyonda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Yeni yıl haftasının geride kalmasıyla birlikte izledikleri yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden seyirciler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now, Show TV yayın akışı listesi…

        • 2

          6 OCAK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 - Seksenler

          14:10 - Masumlar Apartmanı

          17:45 - Lingo Türkiye

          18:55 - İddiaların Aksine

          19:00 - Ana Haber

          20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          22:00 - İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 - Söz

          19:00 - Star Haber

          20:00 - Oh Olsun

          21:45 - Sahipsizler

          00:30 - Sen Ağlama İstanbul

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 - Yaprak Dökümü

          13:00 - Gelinim Mutfakta

          16:00 - Arka Sokaklar

          18:30 - Kanal D Ana Haber

          20:00 - Uzak Şehir

          23:15 - Tomris

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 - Kahvaltı Haberleri

          10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 - atv Gün Ortası

          14:00 - Sen Anlat Karadeniz

          16:00 - Esra Erol'da

          19:00 - atv Ana Haber

          20:00 - Zembilli

          23:15 - Can Borcu

        • 6

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:30 - Oynat Bakalım

          09:00 - Gel Konuşalım

          12:00 - Survivor All Star - Gönüllüler

          13:30 - Program

          16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 - Survivor All Star - Gönüllüler

          00:15 - Survivor Ekstra

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 - Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:30 - Kızıl Goncalar

          13:30 - En Hamarat Benim

          16:30 - Fatih Ürek İle Gelin Görümce

          19:00 - Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 - Kızıl Goncalar

          23:45 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        • 8

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 - Bu Sabah

          10:00 - Sandık Kokusu

          12:30 - Gelin Evi

          15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 - Show Ana Haber

          20:00 - Güldür Güldür Show

          23:45 - Deha

          02:30 - Bahar

          05:00 - Kızılcık Şerbeti

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