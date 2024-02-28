28 Şubat Salı günü yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Haftanın ikinci gününde Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 gibi kanalların yayın akışında birbirinden keyifli dizi ve filmler bulunuyor. Show TV’de Sandık Kokusu, ATV’de Kuruluş Osman, TRT1’de Bir Sevdadır yapımları yayınlanacak. İşte TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek olan filmler ve diziler