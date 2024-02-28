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        Haberler Televizyon TV Yayın akışı: 28 Şubat 2024 Salı! Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV tv ve filmlerin yayın akışı

        TV yayın akışı listesi! 28 Şubat Bugün hangi diziler ve filmler var? İşte dizi ve filmlerin tv yayın akışı

        Ekranlarda yayınlanan diziler ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Her gün ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün tv'de hangi diziler ve filmler var sorusuna yanıt arıyor. Bugün Kanal D'de Taş Makas Kağıt dizisi başlıyor. Star TV'de ise John Wick 4 filmi ilk kez yayınlanacak. İşte 28 Şubat 2024 Salı Star TV, Kanal D, TRT1, Show TV tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 16:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:23
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        • 1

          28 Şubat Salı günü yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer aldı. Haftanın ikinci gününde Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 gibi kanalların yayın akışında birbirinden keyifli dizi ve filmler bulunuyor. Show TV’de Sandık Kokusu, ATV’de Kuruluş Osman, TRT1’de Bir Sevdadır yapımları yayınlanacak. İşte TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek olan filmler ve diziler

        • 2

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:50 Benim Adım Melek

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          13:55 Yerli Dizi

          17:45 Lingo

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Bir Sevdadır

          00:15 Yerli Dizi

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Şahane Hayatım

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Şahane Hayatım

          00:00 Hudutsuz Sevda

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kuruluş Osman

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Sandık Kokusu

          00:15 Kızılcık Şerbeti

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Erkenci Kuş

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

          16:15 Söz

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yabancı Sinema John Wick 4

          23:30 Yabancı Sinema John Wick 4

          JOHN WİCK 4 FİLMİ KONUSU

          John Wick (Keanu Reeves), High Table'ı yenmenin yolunu keşfediyor. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce Wick'in, dünya çapında ittifaklara ve eski dostlarını düşmana dönüştüren güçlere sahip yeni bir düşmanla yüzleşmesi gerekiyor.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Camdaki Kız

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk ve Umut

          17:30 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yeni Dizi Taş Kağıt Makas

          22:45 Yeni Dizi Taş Kağıt Makas

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan

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