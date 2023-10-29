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        Haberler Televizyon TV yayın akışı bugün: 29 Ekim 2023 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV'de neler var?

        29 Ekim 2023 TV yayın akışı: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV'de neler var?

        TV yayın akışı 29 Ekim 2023 Pazar günü araştırılıyor. Bugün televizyon ekranlarında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel programlar yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:36
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        • 1

          29 Ekim TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam FOX TV'de merakla beklenen Atatürk filmi izleyici karşısına çıkarken; TRT 1 ekranlarında ise Cumhuriyet Konseri yayınlanacak. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 TV yayın akışı...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Bir Yuvam Olsun

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Bir Yuvam Olsun

          14:30 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Aile

          02:30 Hasret

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:30 Set Ekstra

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Arda İle Omuz Omuza

          14:45 Çok Güzel Hareketler 2

          15:30 Dilek Taşı

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yargı

          00:15 Üç Kız Kardeş

          02:30 Poyraz Karayel

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:15 Beni Böyle Sev

          07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

          07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

          10:50 Anıtkabir’den Naklen Yayın

          11:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

          11:35 Enine Boyuna

          13:00 Lingo

          14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

          15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taaruz"

          16:55 Türk Sineması "Kuruluş Hattı"

          19:00 Ana Haber

          20:15 Cumhuriyet Konseri

          20:45 Teşkilat

          00:15 3'te 3

          01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

          11:30 Dizi TV

          12:30 Şansımı Seveyim-Yerli Sinema

          14:10 Bölük-Yerli Sinema

          15:55 Kardeşlerim

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

        • 6

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

          12:30 Fox’ta Atatürk’ün İzinde Bir Asır

          14:30 Fox’ta Cumhuriyet Coşkusu

          16:30 Fox’ta Cumhuriyet Destanı

          18:30 Fox’ta Yüzyıllık Miras

          19:00 Fox Ana Haber

          20:00 Atatürk Cumhuriyet Özel Programı

          21:00 Atatürk

          23:15 Objektifin Ardı: Atatürk

          00:00 Bambaşka Biri

        • 7

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

          11:00 Tülin Şahin İle Moda

          12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

          14:00 Yalı Çapkını

          16:00 Ömer

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:45 Ömer

          02:00 Güzel Köylü

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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