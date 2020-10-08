Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 8 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (TV’de İlk)

23.15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Tekrar)

02.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.15 Öğretmen

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Kadın

06.00 Rüzgarın Kalbi

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'

22.30 Yol Arkadaşım 'Yerli Sinema'

03.10 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.30 Erkenci Kuş



KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)

02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01.35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış. Büyük Selçuklu

22.40 3'te 3

00.25 Benim Adım Melek

03.30 Seksenler

04.20 Fazlası Zarar