Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 6 Ağustos Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tokatçı (yerli film)

21.45 Enes Batur Gerçek Kahraman (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım (yeni bölüm)

00.15 Şevkat Yerimdar (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jurassic Park 3 (yabancı film)

21.45 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Çatı Katı Aşk (yeni bölüm)

23.45 Uzak Ara Eğlence (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı film)

22.25 Milyoner Baba (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyon (yeni bölüm)

23.15 Cengiz'in Çocukları (yabancı film)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.15 Program

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)

360 TV YAYIN AKIŞI

15.45 Diriliş Ertuğrul (tekrar)

19.00 Ben Bilirim

21.00 Diriliş Ertuğrul (tekrar)