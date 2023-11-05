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        Haberler Televizyon TV YAYIN AKIŞI 5 KASIM Pazar! ATV, Fox, TV8, Kanal D, Show TV, Star ve TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı bugün: 5 Kasım Pazar hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Yeni hafta öncesi son tatil gününü evinde geçirmeyi düşünen vatandaşlar; bugün ekranlara gelecek yapımlara ilişkin aramalar yapıyor. Teşkilat, Yargı ve Kirli Sepeti gibi dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanacak. İşte, 5 Kasım Cuma günü itibariyle Show TV, Star, TRT 1, ATV, Fox, TV8 ve Kanal D'nin yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:58
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        • 1

          Haftanın son günü itibariyle vatandaşlar, bugün televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara dair araştırmalar yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüyle yayınlanacağı gecede bir Yeşilçam klasiği olan Hababam Sınıfı da bir kez daha izleyicileri güldürmeye gelecek. İşte, günün yayın akışı...

        • 2

          ATV

          15:45 Aldatmak

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster

          00:20 Safir

        • 3

          KANAL D

          14:45 Çok Güzel Hareketler 2

          15:30 Dilek Taşı

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yargı

          00:15 Üç Kız Kardeş

        • 4

          FOX TV

          15:45 Kirli Sepeti

          19:00 Fox Ana Haber

          20:00 Kirli Sepeti

          00:00 Bambaşka Biri

        • 5

          STAR TV

          14:00 Yalı Çapkını

          16:00 Sakla Beni

          18:15 Star Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          23:45 Sakla Beni

        • 6

          TV8

          12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          16:15 Oynat Bakalım

          17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Gazete Magazin

        • 7

          TRT 1

          13:00 Gönül Dağı

          16:10 Lingo

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          23:45 3'te 3

        • 8

          SHOW TV

          14:30 Kızılcık Şerbeti

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

          22:15 Kapıcılar Kralı

          23:45 Aile

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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