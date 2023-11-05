TV yayın akışı bugün: 5 Kasım Pazar hangi diziler, filmler ve yarışmalar yayınlanacak?
Yeni hafta öncesi son tatil gününü evinde geçirmeyi düşünen vatandaşlar; bugün ekranlara gelecek yapımlara ilişkin aramalar yapıyor. Teşkilat, Yargı ve Kirli Sepeti gibi dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanacak. İşte, 5 Kasım Cuma günü itibariyle Show TV, Star, TRT 1, ATV, Fox, TV8 ve Kanal D'nin yayın akışı...
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Haftanın son günü itibariyle vatandaşlar, bugün televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışmalara dair araştırmalar yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüyle yayınlanacağı gecede bir Yeşilçam klasiği olan Hababam Sınıfı da bir kez daha izleyicileri güldürmeye gelecek. İşte, günün yayın akışı...
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ATV
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Safir
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KANAL D
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
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- 4
FOX TV
15:45 Kirli Sepeti
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Bambaşka Biri
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STAR TV
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sakla Beni
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TV8
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:15 Oynat Bakalım
17:15 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop!
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
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TRT 1
13:00 Gönül Dağı
16:10 Lingo
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
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SHOW TV
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Kapıcılar Kralı
23:45 Aile