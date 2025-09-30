TV yayın akışı 30 Eylül Salı: Bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Liverpool maçı hangi kanalda?
30 Eylül Salı günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizilerin yeni bölümleri de izleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca Galatasaray-Liverpool maçı heyecanı yaşanacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 30 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Ortadirek Şaban
21:45 Ortadirek Şaban
23:45 Uzak Şehir
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:45 Kızılcık Şerbeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı
05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:30 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22:00 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 Cennetin Çocukları
04:20 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Çarpıntı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:30 Çarpıntı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Halef: Köklerin Çağrısı
02:15 Kıskanmak
04:15 İnadına Aşk
05:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
