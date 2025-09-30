Habertürk
        TV yayın akışı 30 Eylül Salı: Bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Liverpool maçı hangi kanalda?

        30 Eylül Salı günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizilerin yeni bölümleri de izleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca Galatasaray-Liverpool maçı heyecanı yaşanacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 30 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:10
        • 1

          Kanalların 30 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı türde diziler yayınlanacak. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken Galatasaray-Liverpool maçı da futbolseverlerle buluşacak. İşte 30 Eylül Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Ortadirek Şaban

          21:45 Ortadirek Şaban

          23:45 Uzak Şehir

          02:30 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Veliaht

          02:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:38 İstiklal Marşı

          05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:30 Kalk Gidelim

          09:25 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:40 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          22:00 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:10 Cennetin Çocukları

          04:20 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Çarpıntı

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:30 Çarpıntı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Gözleri Karadeniz

          00:20 Aşk ve Gözyaşı

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kıskanmak

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Kıskanmak

          23:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          02:15 Kıskanmak

          04:15 İnadına Aşk

          05:00 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          30 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
