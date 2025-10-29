Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 29 Ekim Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 29 Ekim Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri resmi tatili televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bugün Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Birçok dizi yeni bölümleriyle ekrana gelecekken, bir dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, kanal kanal 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        Giriş: 29.10.2025 - 14:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:45
        1

          Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı türlerde diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde yayınlanacak yapımları merak edenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Ekim Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

          KANALLARIN 29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞLARI

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Vurun Kahpeye

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı

          22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı

          01:15 Veliaht

          03:45 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

          11:15 Alişan ile Hayata Gülümse

          13.30 Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"

          14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

          16:00 Kod Adı Kırlangıç

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Taşacak Bu Deniz

          23:30 Cennetin Çocukları

          02:25 Hayallerinin Peşinde

          03:10 Taşacak Bu Deniz

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:15 Çarpıntı

          03:30 Hanım Köylü

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Güller ve Günahlar

          03:30 Poyraz Karayel

          05:15 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kuruluş Orhan

          22:30 Kuruluş Orhan

          01:30 Kuruluş Orhan

          04:00 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Sahtekarlar

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Ben Leman

          23:00 Sahtekarlar

          02:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          04:45 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
