Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı türlerde diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde yayınlanacak yapımları merak edenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Ekim Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...