Bugün televizyonda neler var? 29 Ekim Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı
Kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler, ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 29 Ekim Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri resmi tatili televizyon izleyerek geçirmek isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bugün Show TV'de Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi yayınlanacak. Birçok dizi yeni bölümleriyle ekrana gelecekken, bir dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, kanal kanal 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi haberimizde...
- 1
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün farklı türlerde diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 29 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünde yayınlanacak yapımları merak edenler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 29 Ekim Cuma Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
- 2
KANALLARIN 29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Vurun Kahpeye
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bir Cumhuriyet Şarkısı
22:45 Bir Cumhuriyet Şarkısı
01:15 Veliaht
03:45 Bahar
- 3
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:15 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"
14:00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:00 Kod Adı Kırlangıç
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
23:30 Cennetin Çocukları
02:25 Hayallerinin Peşinde
03:10 Taşacak Bu Deniz
-
- 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:30 Hanım Köylü
05:00 Söz
- 5
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
03:30 Poyraz Karayel
05:15 Üç Kız Kardeş
- 6
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
22:30 Kuruluş Orhan
01:30 Kuruluş Orhan
04:00 Kardeşlerim
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ben Leman
23:00 Sahtekarlar
02:00 Halef: Köklerin Çağrısı
04:45 Kefaret
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
29 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9