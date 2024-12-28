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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 28 Aralık 2024: Bugün TV’de neler var, hangi filmler var?

        Tv yayın akışı 28 Aralık 2024: Bugün TV’de neler var, hangi filmler var?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar belli oldu. Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 28 Aralık Cumartesi TV yayın akışı listeleri paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:48
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        Tv yayın akışı 28 Aralık 2024
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        Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, Kanal D, ATV, TRT 1, Now, Star TV, Show TV yayın akışı...

        28 ARALIK 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANAL D

        07:00 Küçük Ağa

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 İnci Taneleri

        16:00 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yalan

        00:15 Annem Ankara

        02:30 Zalim İstanbul

        04:30 Müzik Arası

        05:00 Taş Kağıt Makas

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.15 Beni Böyle Sev

        07.10 Yedi Numara

        08.00 Yeditepe İstanbul

        08.55 Yaşam Başka Yerde

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        09.15 Yabancı Sinema "Düşler Bahçesi"

        11.40 Kod Adı Kırlangıç

        14.40 Teşkilat

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv'de Hafta Sonu

        10:00 Akıncı Çizgi Dizi

        10:20 Can Borcu

        13:40 Uluslararası / Yabancı Sinema

        16:00 Can Borcu

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        22:20 Can Borcu

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bahar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

        15:30 Sandık Kokusu

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Deha

        STAR TV

        12:00 Sahipsizler

        14:30 Sen Ağlama İstanbul

        16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        23:00 Kelebeğin Rüyası

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