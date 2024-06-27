Tv yayın akışı: 27 Haziran bugün TV'de neler var? Eyvah Babam, Kader, Sen Türkülerini Söyle
Bu akşam birbirinden farklı türde film ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 27 Haziran 2024 Perşembe
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27 Haziran 2024 Perşembe akşamı televizyon yayın akışı dolu dolu geçecek! Akşama yerli ve yabancı olmak üzere birçok film yayınlanacak. Eyvah Babam, Kader, Sen Türkülerini Söyle bu akşam ekrana gelecek programlar arasında yer aldı. İşte, 27 Haziran TV yayın akışı...
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KADER
Kader filmi tv’de ilk kez yayınlanacak.
FİLMİN KONUSU
Sergio (Luis Tosar), ailesini kaybetmemek ve kumar sorunundan dolayı bozulan evliliğini kurtarmak için çabalayan biridir. Pablo (Alex Garcia), ulusal polis memurudur. Pablo’nun 6 yaşındaki oğlu ağır bir kalp hastasıdır ve organ nakli listesindedir. Bu iki ailenin yolları beklenmedik şekilde keşisir. Sergio, ailesiyle tekrar barışma şansını yakalasa da, kumar alışkanlığından vazgeçemez. Son bir kez daha oynamaya karar verir ve eşinin parasını çalar. Ancak işler, kumarhanenin soygunuyla tamamen altüst olur. Pablo, çocuğunun kalp nakli beklediği sırada bu soygunu önlemekle görevlendirilir. Ancak kendi kişisel sorunları ve endişeleri, görevine odaklanmasını zorlaştırır. Sergio ve Pablo’yu biraraya getiren soygun hayatlarında yeni kararlar almalarına yol açacaktır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Kader (Yabancı Sinema)
21:45 Öldürme Arzusu (Yabancı Sinema)
23:45 Kader (Yabancı Sinema)
27 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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AŞKI MEMNU
Aşk-ı Memnu 27 Haziran Perşembe saat 20:00 ve 21:45'te yayınlanacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
21:45 Aşk-ı Memnu
23:15 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
01:45 Güneşin Kızları
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EYVAH BABAM
Eyvah Babam, babasını nişanlısı ve ailesiyle tanıştırmak için bir yolculuğa çıkan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Sebastian, yakın zamanda Amerikalı nişanlısı Ellie ile evlenecek olan genç bir adamdır. Ellie’nin de isteği üzerine Sebastian, eski kafalı İtalyan babası Savo’yu nişanlısı ve ailesiyle hafta sonunu birlikte geçirmeye ikna eder. Nişanlıyla tanıştımak üzere babasıyla yolculuğa çıkan Sebastian, yolculuk sırasında beklenmedik olaylarla karşılaşır.
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
22:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
00:15 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
02:00 Yetenekli Bay Cage (Yabancı Sinema)
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ALAN
Alan programı bu akşam saat 20.00’da ATV’de!
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
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SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE
TRT 1 ekranlarında yayımlanan, sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programının jüri koltuğunda da Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor. Bu akşam Sen Türkülerini Söyle saat 20.00’da TRT1’de!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:30 Kasaba Doktoru
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:10 Büyük Gözler (Yabancı Sinema)
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