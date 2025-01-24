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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 OCAK 2025: Bugün diziler var mı, yayınlanacak mı? Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Ocak: Bugün diziler var mı? Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle 3 gün boyunca dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise 24 Ocak 2025 TV yayın akışı listesine çevrildi. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizi ve programların ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler ''Bugün diziler var mı, yayınlanacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Ocak Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:14
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        • 1

          24 Ocak 2025 TV yayın akışı bu akşam ekrana gelecek olan yapımları öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle 3 gün boyunca dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise kanalların bugünkü yayın akışlarına çevrildi. Bugün diziler var mı, yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 24 Ocak Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        • 2

          BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?

          Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu sebeple kanalların yayın akışları değiştirildi.

          Dizilerin yeni bölümleri değil tekrar bölümleri ekrana geldi. 24 Ocak Cuma bugünkü TV yayın akışına göre, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.

          Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 3

          24 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ (TÜM KANALLAR)

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kızılcık Şerbeti

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Deha

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        • 5

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.40 Teşkilat

          08.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Kod Adı Kırlangıç

          14.35 Masumlar Apartmanı

          17.00 Türk Sineması "Kovan"

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"

          22.00 Yabancı Sinema "Labirent Son İsyan"

          01.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"

          02.50 Masumlar Apartmanı

        • 6

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Küçük Ağa

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Pek Yakında

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          07.00 Kahvaltı Haberleri

          08.00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13.00 atv Gün Ortası

          14.00 Sen Anlat Karadeniz

          16.00 Esra Erol'da

          19.00 atv Ana Haber

          20.00 Zembilli

          00.20 Can Borcu

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım

          12:00 Survivor All Star - Gönüllüler

          13:15 Survivor Panorama

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra

        • 9

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Şakipr Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Fetih 1453

          22:45 Hudutsuz Sevda

          23:45 Orta Sayfa

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