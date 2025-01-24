24 Ocak 2025 TV yayın akışı bu akşam ekrana gelecek olan yapımları öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle 3 gün boyunca dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise kanalların bugünkü yayın akışlarına çevrildi. Bugün diziler var mı, yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 24 Ocak Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…