TV yayın akışı 24 Ocak: Bugün diziler var mı? Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı
Bolu'da yaşanan yangın faciası nedeniyle 3 gün boyunca dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise 24 Ocak 2025 TV yayın akışı listesine çevrildi. Her hafta Cuma günü ekrana gelen dizi ve programların ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu noktada izleyiciler ''Bugün diziler var mı, yayınlanacak mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Ocak Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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24 Ocak 2025 TV yayın akışı bu akşam ekrana gelecek olan yapımları öğrenmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Bolu’da yaşanan yangın faciası nedeniyle 3 gün boyunca dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Gözler ise kanalların bugünkü yayın akışlarına çevrildi. Bugün diziler var mı, yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 24 Ocak Cuma Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…
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BUGÜN DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI, YAYINLANACAK MI?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Bu sebeple kanalların yayın akışları değiştirildi.
Dizilerin yeni bölümleri değil tekrar bölümleri ekrana geldi. 24 Ocak Cuma bugünkü TV yayın akışına göre, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak.
Ancak akşam saatlerine doğru yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. İşte, Show TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı…
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24 OCAK 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ (TÜM KANALLAR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.40 Teşkilat
08.45 Türk Sineması "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2"
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Masumlar Apartmanı
17.00 Türk Sineması "Kovan"
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"
22.00 Yabancı Sinema "Labirent Son İsyan"
01.00 Türk Sineması "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben"
02.50 Masumlar Apartmanı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Pek Yakında
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ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.00 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Sen Anlat Karadeniz
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Zembilli
00.20 Can Borcu
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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
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NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakipr Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Fetih 1453
22:45 Hudutsuz Sevda
23:45 Orta Sayfa
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