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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 24 EYLÜL 2024: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Eylül Salı: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı

        Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam iki dizi yeni sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:42
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        • 1

          Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Eylül 2024 Salı TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İki dizi 2. sezon ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Eylül 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Bücür

          22:00 Bücür

          00:00 Yalı Çapkını

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Aşklar Diyarı

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Güzel Aşklar Diyarı

          22:45 Arka Sokaklar

          02:00 Güzel Aşklar Diyarı

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

          11:00 Gazete Magazin / Canlı

          13:30 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı

          23:50 Kör Nokta

          02:50 Karadut

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:45 Şehirden Uzakta

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:40 Gönül Dağı

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Ana Haber

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:50 Gönül Dağı

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          22:45 Kirli Sepeti

          01:30 Kötü Kan

        • 8

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Sandık Kokusu

          12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Sandık Kokusu

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