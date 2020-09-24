Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'

21.45 Kibar Feyzo 'Türk Filmi'

23.45 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

00.00 Yasak Elma

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada

04.30 Temizlik Benim İşim

06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)

02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

04.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 İyi Günde Kötü Günde 'Dizi'

23.15 Çember

03.20 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 İkimizin Yerine

03.00 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

22.55 3'te 3

00.45 Kalk Gidelim

03.15 Türkan Hanım'ın Konağı

04.30 Fazlası Zarar