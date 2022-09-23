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TV yayın akışı 23 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Bu akşam televizyondaki dizi ve programları takip etmek isteyen vatandaşlar TV yayın akışını merak ediyorlar. Dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelmesiyle beraber dizilerin günleri ve saatleri araştırılıyor. İşte, 23 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

23.09.2022 - 09:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV'de yayınlanan programlar ve diziler televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show TV'nin sevilen ve beğenilen programı Güldür Güldür Show yer alırken, Star TV'de Yalı Çapkını adlı dizi izleyicisiyle buluşuyor. İşte, 23 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Baba

    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:45 Bir Şansım Olsa

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

    01:45 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    04:15 Bay Yanlış

    06:00 İnadına Aşk

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 O Kız

    22:45 Yargı

    01:45 O Kız

    03:45 Gelinim Mutfakta

    05:45 Yabancı Damat

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:00 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    02:30 Doya Doya Moda

    04:15 Canım Annem

    05:00 8X8

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