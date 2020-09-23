Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 23 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Ramo



FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Haber

20:00 Kod Adı: Angel

22:30 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş / TKR

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı / TKR

23:15 Selfi

ATV YAYIN AKIŞI

16:25 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Batman V Süpermen: Adaletin Şafağı

23:05 Sümela'nın Şifresi Temel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:50 Kalk Gidelim

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

