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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Nisan Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        22 Nisan 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Nisan Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:26
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        • 1

          İzleyiciler akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 22 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          19:45 Kupa Günlüğü

          20:30 Tümosan Konyaspor - Galatasaray

          22:45 Bir Gece Masalı

          01:45 Sustalı Ceylan

          04:50 Hercai

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        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:30 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

          22:45 Kurtuluş Günü

          01:45 Yargı

          03:50 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Siyah Kalp

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          04:45 Deha

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Kral Kaybederse

          00:15 Sahipsizler

          03:00 Sefirin Kızı

          05:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:55 Hayallerinin Peşinde

          06:40 Vuslat

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:35 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00:15 Türk Sineması "Af"

          02:00 Seksenler

          03:20 Teşkilat

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Eski Köye Yeni Adet

          22:15 İnek Şaban

          02:30 Şahane Hayatım

          04:15 Son Yaz

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          22 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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