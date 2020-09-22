Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çin Falı

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Baraj

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Menajerimi Ara

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Şans Kapıyı Çalınca

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Masumlar Apartmanı