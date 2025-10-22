TV yayın akışı 22 Ekim Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda?
22 Ekim Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizilerin yeni bölümleri de izleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca Galatasaray - Bodo/Glimt maçı heyecanı yaşanacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 22 Ekim 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...
- 1
Kanalların 22 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı türde diziler yayınlanacak. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken Galatasaray - Bodo/Glimt maçı da futbolseverlerle buluşacak. İşte 22 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…
- 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güller ve Günahlar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Güller ve Günahlar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Baht Oyunu
- 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:30 Küçük Esnaf
01:30 Bahar
03:45 Küçük Esnaf
-
- 4
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
07:20 Taşacak Bu Deniz
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Maç Önü
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:00 Maç Sonu
22:30 Taşacak Bu Deniz
01:45 Cennetin Çocukları
04:20 Seksenler
- 5
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Truva
02:30 Kardeşlerim
05:10 Bir Gece Masalı
- 6
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
22:30 Sahtekarlar
01:30 Ben Leman
04:00 İnadına Aşk
05:15 Kefaret
06:00 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
22 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ