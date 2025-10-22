Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 EKİM 2025: Bugün TV’de neler var, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Ekim Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda?

        22 Ekim Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizilerin yeni bölümleri de izleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca Galatasaray - Bodo/Glimt maçı heyecanı yaşanacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 22 Ekim 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 14:38 Güncelleme: 22.10.2025 - 14:38
        • 1

          Kanalların 22 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı türde diziler yayınlanacak. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken Galatasaray - Bodo/Glimt maçı da futbolseverlerle buluşacak. İşte 22 Ekim Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Güller ve Günahlar

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          00:15 Güller ve Günahlar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:00 Baht Oyunu

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht

          23:30 Küçük Esnaf

          01:30 Bahar

          03:45 Küçük Esnaf

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:23 İstiklal Marşı

          05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:15 Kalk Gidelim

          07:20 Taşacak Bu Deniz

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:35 Teşkilat

          18:00 Ana Haber

          18:55 İddiaların Aksine

          19:00 Maç Önü

          19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

          22:00 Maç Sonu

          22:30 Taşacak Bu Deniz

          01:45 Cennetin Çocukları

          04:20 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı

          23:20 Truva

          02:30 Kardeşlerim

          05:10 Bir Gece Masalı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler

          00:15 Çarpıntı

          03:00 Baba Ocağı

          05:00 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Sahtekarlar

          19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

          22:30 Sahtekarlar

          01:30 Ben Leman

          04:00 İnadına Aşk

          05:15 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          22 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
