Televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar tarafından 20 Nisan TV yayın akışı araştırılmaya başlandı. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Sadakatsiz, Oğlum, Kara Tahta, Kuruluş Osman, Survivor All Star yapımları bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 20 Nisan Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;