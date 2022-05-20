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TV yayın akışı 20 Mayıs 2022 Cuma: akşam yayınlanacak dizi, film ve programlar neler? 20 Mayıs Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? 20 Mayıs Cuma TV yayın akışı belli oldu!

Haftanın son iş günün gelişiyle birlikte 20 Mayıs TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin ekrana geleceği araştırılıyor. 20 Mayıs TV yayın akışında yer alan; Arka Sokaklar, Aziz, İyilik, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru, Yalnız Kurt dizileri yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı…

20.05.2022 - 09:19 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Haftanın son iş gününün akşamında dizi ve filmler reyting için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Bu akşam diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken 20 Mayıs TV yayın akışı araştırmaları hız kazandı. 20 Mayıs Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Aziz, Fox TV’de İyilik, Star TV’de Kaderimin Oyunu, TRT 1’de Kasaba Doktoru ve ATV’de Yalnız Kurt  yer alıyor. İşte, 20 Mayıs Cuma TV yayın akışı…

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Arka Sokaklar

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Söz

    07:45 Ayşecik ile Ömercik

    09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18.30 Star Haber

    20:00 Kaderimin Oyunu

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:30 Orta Sayfa

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol'da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Yalnız Kurt

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