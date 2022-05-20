Haftanın son iş gününün akşamında dizi ve filmler reyting için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. Bu akşam diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken 20 Mayıs TV yayın akışı araştırmaları hız kazandı. 20 Mayıs Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Aziz, Fox TV’de İyilik, Star TV’de Kaderimin Oyunu, TRT 1’de Kasaba Doktoru ve ATV’de Yalnız Kurt yer alıyor. İşte, 20 Mayıs Cuma TV yayın akışı…