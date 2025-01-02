Tv yayın akışı 2 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ocak günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV yayın akışı ve tv rehberi