Tv yayın akışı 2 Ocak 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak?
Bu akşam televizyonda ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Yılbaşı haftası olması nedeniyle bazı diziler her yıl olduğu gibi bu yılda Ocak ayının ilk haftası içerisinde yeni bölümlerini ekrana getirmiyor. Peki 2 Ocak bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi
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Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 2 Ocak günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV yayın akışı ve tv rehberi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Deha
09:45 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ay Lav Yu
22:00 Nasipse Olur
00:30 Siyah Kalp
03:00 Ay Lav Yu
04:30 Nasipse Olur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
22:00 Pele Bir Efsanenin Doğuşu
00:00 Belalı Karakol
02:00 Belalı Karakol
04:00 Erkenci Kuş
06:00 Söz
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel
22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
01:50 Can Borcu
04:30 Aldatmak
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Regaip Gecesi Özel
21:15 İnci Taneleri
00:15 Tek Atış
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney