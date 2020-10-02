Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Bay Yanlış

00.15 Yasak Elma

03.00 Zuhal Topal'la Sofrada

04.45 Temizlik Benim İşim

06.00 Rüzgarın Kalbi

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Babil 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ateş İle Yangın

02.00 Ateş İle Yangın

05.30 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Ajan Stratton

02.15 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Masumlar Apartmanı

22.55 3'te 3

00.45 Kalk Gidelim

03.15 Türkan Hanım'ın Konağı

04.30 Fazlası Zarar