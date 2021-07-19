Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

TV Yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kahraman Babam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 19 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

19.07.2021 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 19 Temmuz 2021 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Temmuz Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)
14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kahraman Babam 'Dizi'
00.15 Ölüm Emri 'Yabancı Film'
02.15 Ölüm Emri 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Doktor Civanım 'Türk Filmi'
22.00 Hababam Sınıfı Merhaba 'Türk Filmi'
00.30 Hayati Tehlike 'Türk Filmi'
02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
04.30 Doktor Civanım 'Türk Filmi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Ah Nerede 'Türk Filmi'
18.45 Star Haber
20.00 Canavar Kamyonlar 'Yabancı Film'
22.30 'Dizi' (Tekrar)
00.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)
04.45 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Sağ Salim 'Türk Filmi'
16.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kalp Yarası 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Kurban Bayramı Özel
02.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Marıa İle Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:05 Gönül Dağı

15:45 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem

23:15 Deliler Fatih'in Fermanı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tatil sezonunu açtı, sere serpe uzandı
Tatil sezonunu açtı, sere serpe uzandı
Karısının aldattığını öğrendi, böyle kutladı
Karısının aldattığını öğrendi, böyle kutladı
Büyükşen çifti cinayetinde şok detay ortaya çıktı
Büyükşen çifti cinayetinde şok detay ortaya çıktı
Bu sefer annesiyle babasını paylaştı
Bu sefer annesiyle babasını paylaştı
TV Yayın akışı 18 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 18 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 17 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 17 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 16 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 16 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 15 Temmuz 2021
TV Yayın akışı 15 Temmuz 2021